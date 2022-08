Samsung Galaxy Z Fold e Z Flip 4, batterie a confronto: quale si carica più velocemente?

Qualche giorno fa, vi abbiamo spiegato che Samsung Galaxy Z Flip e Z Fold 4 hanno una modalità salva-batteria, ma oggi arrivano finalmente i primi test per la ricarica dei due smartphone. A quanto pare, però, la velocità di ricarica dei due device non è identica, anzi: uno raggiungerebbe il 100% della batteria più velocemente dell'altro.

Prima di vedere i dati riportati da Sammobile, vi ricordiamo che il Galaxy Z Flip 4 ha una batteria da 3.700 mAh e il Galaxy Z Fold 4 ne ha una da 4.500 mAh. Entrambi gli smartphone supportano la ricarica rapida fino a 25 W, ma il portale coreano li ha comunque testati con un caricatore ufficiale di Samsung da 45 W. Inoltre, vale la pena aggiungere che la batteria di Samsung Galaxy Z Flip 4 è composta da due celle diverse, mentre quella del fratello maggiore è una cella unica.

Date queste specifiche hardware, è ragionevole aspettarsi che la ricarica del Galaxy Z Flip 4 sia più rapida di quella del Galaxy Z Fold 4, soprattutto per la differenza nella capacità delle batterie dei due smartphone. Ebbene, i risultati di Sammobile dicono il contrario. Il Galaxy Z Fold 4, infatti, raggiunge il 100% di carica in un'ora e 23 minuti, contro l'ora e 28 minuti del clamshell di Suwon.

Ancora più strano è il fatto che, dopo un'ora dall'inizio della ricarica, il Galaxy Z Flip 4 fosse in vantaggio sullo Z Fold 4, con una percentuale di carica pari al 77%, contro il 75% del modello a portafoglio. Si tratta di dati decisamente contrastanti e di difficile spiegazione, anche se pare che, raggiunta una certa soglia, la batteria dello Z Flip 4 inizi a caricarsi più lentamente di quella del fratello maggiore.

È anche possibile che ciò dipenda dal design della batteria del Galaxy Z Flip 4, con la doppia cella che potrebbe fare da "collo di bottiglia" per la ricarica rapida, ma per ora non ci sono conferme ufficiali in tal senso.