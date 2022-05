Samsung Galaxy Z Fold e Z Flip 4, cambia il design: trapelano i primi render

Abbiamo già scoperto che Samsung Galazy Z Fold e Z Flip 4 avranno un nuovo chip, lo Snapdragon 8 Gen1+, ma le novità potrebbero non finire qui. Stando a dei render trapelati in rete nelle ultime ore, infatti, entrambi gli smartphone avranno un design leggermente diverso dai predecessori.

Partiamo dallo Z Fold 4. I render del device sono stati realizzati, presumibilmente a partire da informazioni provenienti da fonti legate alla produzione del dispositivo, da OnLeaks e SmartPrix, e possono essere visti in calce. Come potete vedere, pare che lo Z Fold 4 avrà una nuova fotocamera, che dovrebbe essere molto simile a quella del Samsung Galaxy S22 per numero di obiettivi e dimensioni di ciascuno. Nello specifico, lo smartphone dovrebbe essere dotato di una lente principale da 108 MP e di un teleobiettivo con zoom ottico 3x.

Il form factor dello Z Fold 4 sarà più squadrato, a quanto pare, anche se le dimensioni del display esterno non cambieranno rispetto alla scorsa generazione del device, rimanendo intorno ai 6,2". Le dimensioni del device da aperto, invece, dovrebbero essere di 155 x 130 x 7,1 mm, con uno schermo interno da 7,6" da aperto. L'aspect ratio dello schermo interno dovrebbe essere di 23:9, il che significa che il display sarà più corto di quello dello Z Fold 3. Completa lo schermo una selfie-camera migliorata rispetto a quella di scorsa generazione.

Per quanto riguarda lo Z Flip 4, invece, i render sono stati realizzati da OnLeaks e 91Mobiles. Le differenze con lo Z Flip 3 sono poche, purtroppo, al punto da rendere persino difficile operare una distinzione tra i due smartphone. In particolare, non dovrebbero esserci cambiamenti nello schermo interno, che dovrebbe essere un display da 6,7" con tecnologia punch-hole.

Viene invece confermato che lo schermo esterno dello Z Flip 4 sarà più grande di quello dello Z Flip 3, mentre anche la fotocamera posteriore verrà migliorata, pur rimanendo un sistema a due sole lenti con una fotocamera principale ed un ultra-grandangolo. Le dimensioni del dispositivo sono di 165,1 x 71,9 x 7,2 mm, leggermente maggiori dello Z Flip 3.