Samsung Galaxy Z Fold e Z Flip 4, ecco la finestra di lancio: arriveranno in estate?

Dopo aver scoperto che Samsung Galaxy Z Fold 4 avrà un design diverso da quello del predecessore, arrivano oggi delle interessanti notizie circa la finestra di lancio dei due smartphone pieghevoli di casa Samsung. Z Fold e Z Flip 4, infatti, potrebbero arrivare nei negozi prima del previsto.

A riportare la notizia è il portale coreano The Elec, generalmente ritenuto affidabile per i leak sul mondo Samsung. Secondo la fonte, l'azienda coreana avrebbe in programma di vendere 10 milioni di dispositivi foldable tra il 2022 e il 2023, dunque vorrebbe produrre circa 10 milioni di Galaxy Z Fold e Z Flip 4 nei prossimi mesi.

Sempre secondo The Elec, poi, Samsung annuncerà i due smartphone nel Q3 del 2022, ovvero tra il mese di luglio e quello di settembre, con un keynote digitale dedicato: con ogni probabilità, i due pieghevoli del colosso di coreano saranno presentati nella prima metà del mese di settembre, con un lancio programmato verso la fine dello stesso mese. Decisamente meno probabile è invece un lancio estivo per i due smartphone.

Particolarmente interessante è che, delle 10 milioni di unità che Samsung vorrebbe produrre, circa 7 milioni saranno Galaxy Z Flip 4, mentre solo 3 milioni saranno Z Fold 4, il cui prezzo dovrebbe risultare ancora una volta piuttosto elevato, quasi proibitivo per molti utenti. Lo Z Flip 4, invece, sarà meno costoso della controparte, e per questo dovrebbe risultare più appetibile per il pubblico.

Sembra poi che Samsung abbatterà i costi dello Z Flip 4 mantenendo lo smartphone quanto più simile possibile allo Z Flip 3, integrando semmai sotto la sua scocca il nuovo SoC Snapdragon 8 Gen1+. A cambiare più drasticamente sarà lo Z Fold 4, che avrà un design diverso, una fotocamera più potente e persino uno schermo migliorato.