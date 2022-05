Samsung Galaxy Z Fold e Z Flip 4: produzione al via, Samsung si aspetta vendite da record

Solo ieri è emersa la finestra di lancio di Samsung Galaxy Z Fold e Z Flip 4, che potrebbero essere rilasciati tra luglio e settembre in tutto il mondo. Oggi, a confermare tale periodo di lancio è un'altra indiscrezione, che spiega che la produzione dei due foldable è già iniziata in Corea.

La notizia arriva da The Elec, portale sudcoreano generalmente ritenuto molto affidabile per quanto riguarda gli smartphone Samsung. Il portale spiega che, benché l'assemblaggio degli smartphone non sia ancora inziato, il colosso di Suwon avrebbe iniziato a costruire le parti necessarie ai due device pieghevoli. A quanto pare, i primi modelli definitivi di Samsung Galaxy Z Fold e Z Flip 4 dovrebbero essere pronti per metà giugno.

Stando a quanto emerso negli scorsi giorni, Samsung punterebbe a vendere 10 milioni di smartphone pieghevoli nel 2022, di cui sette milioni dovrebbero essere della serie Flip e 3 milioni dovrebbero appartenere alla serie Fold. In effetti, lo scorso anno gli Z Flip 3 componevano il 65% delle vendite di pieghevoli di Samsung, mentre gli Z Fold 3 si attestavano intorno al 35%. Con questi numeri in mente, comunque, appare davvero improbabile che Samsung lanci gli smartphone prima di fine luglio, poiché facendolo rischierebbe di arrivare alla commercializzazione dei due device con un numero di unità troppo basso per assorbire la domanda del mercato.

Inoltre, negli ultimi giorni anche Samsung Display ha migliorato la produzione dei propri schermi pieghevoli, arrivando a due milioni di pannelli al mese. Ciò sembra in linea con le aspettative di vendita dei device della Serie Z, che dovrebbero arrivare ad un milione di vendite combinate ogni mese per tutto il 2022.

Secondo i dati di Samsung, i foldable coreani costituiranno l'1% del mercato smartphone per la fine del 2022, grazie anche ai presunti aumenti nelle vendite dei device. A contribuire al successo dei due pieghevoli Samsung potrebbero essere diversi fattori, tra cui il redesign del Galazy Z Fold 4, l'utilizzo di un processore più performante sui due device o l'implementazione di una fotocamera più potente sui dispositivi pieghevoli di nuova generazione.