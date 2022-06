Samsung Galaxy Z Fold e Z Flip 4 senza segreti: trapela anche la data d'uscita

Mentre la finestra di lancio di Samsung Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4 si avvicina, arrivano oggi diverse indiscrezioni sui due smartphone pieghevoli e, inaspettatamente, anche su Galaxy Watch 5. Nello specifico, un leaker ha stabilito con precisione la data di presentazione e quella di lancio dei tre device Samsung.

Secondo il noto leaker Jon Prosser, infatti, il prossimo evento Samsung Galaxy Unpacked si terrà il 10 agosto. Al suo interno saranno annunciati il Galaxy Z Fold 4, il Galaxy Z Flip 4 e due smartwatch della serie Galaxy Watch, ovvero il Galaxy Watch 5 e il Galaxy Watch 5 Pro. Pare dunque confermato che quest'anno non sarà lanciato il Galaxy Watch 5 Classic, sostituito dal modello "pro".

Nella stessa data, poi, verranno aperti i preordini sia per i due smartphone pieghevoli che per i Galaxy Watch di nuova generazione. Per tutti e quattro i dispositivi, il lancio sul mercato è fissato per il 26 agosto prossimo. Nella stessa data, inoltre, farà il suo debutto anche una nuova variante di Samsung Galaxy S22, in colorazione Lavanda.

Prosser, comunque, ha spiegato che il Galaxy Z Fold 4 sarà lanciato in tre colori, ovvero Phantom Black, Green e Beige, mentre lo Z Flip 4 arriverà in quattro tinte diverse, ossia Graphite, Bora Purple, Pink Gold e Blue.

Più complessa è invece la situazione degli smartwatch, poiché in totale saranno lanciati quattro device diversi: si tratta di due Galaxy Watch 5 "base", con cassa da 40 e da 44 mm, e un Galaxy Watch Pro con cassa da 46 mm. Il Galaxy Watch 5 con cassa da 40 mm sarà lanciato nei colori Phantom Black, Silver e Pink Gold; quello con cassa da 44 mm nelle tinte Phantom Black, Silver e Sapphire; e quello con cassa da 46 mm nelle varianti Phantom Black e Silver.