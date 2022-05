Samsung Galaxy Z Fold e Z Flip 4 senza segreti: trapelano le colorazioni di lancio

Dopo aver scoperto che Samsung Galaxy Z Flip 4 avrà uno schermo nuovo e di dimensioni più generose sul proprio pannello posteriore, trapelano oggi le prime indiscrezioni sulle colorazioni dei foldable Samsung di nuova generazione, che dovrebbero segnare un deciso cambiamento di rotta per il produttore coreano.

A riportare l'indiscrezione è l'analista Ross Young, esperto di schermi e display e fondatore di Display Supply Chain Consultants (DSCC), una fonte piuttosto autorevole per rumor e leak relativi al mondo dell'elettronica di consumo. Secondo Young, Samsung rimpiazzerà la tradizionale colorazione verde dei due smartphone, introducendo due varianti cromatiche diverse per ciascuno.

Nello specifico, Samsung Galaxy Z Fold 4 sarà beige, mentre Samsung Galaxy Z Flip 4 verrà venduto in azzurro. Entrambi gli smartphone saranno disponibili anche in tinte più "standard", ossia con colorazione bianca e nera, che nel linguaggio del marketing di Samsung dovrebbero tradursi in Phantom Black e Phantom Grey. Rimarranno poi anche le opzioni cromatiche Lavender e Cream, quest'ultima rinominata Gold.

Uno dei punti forti di Samsung Galaxy Z Fold e Z Flip 3, però, era l'estrema personalizzazione concessa da Samsung, tanto che il Galaxy Z Flip 3 ha ottenuto la BESPOKE Edition, mentre sia il clamshell che il dispositivo a portafoglio sono stati oggetto di diverse colorazioni esclusive o della possibilità di unire tra loro due "metà" con colori diversi. A quanto pare, però, quest'anno Samsung non avrebbe programmi a riguardo, almeno non per il momento.

Va tuttavia anche sottolineato che mancano ancora mesi all'uscita di Z Fold e Z Flip 4, perciò i piani del colosso coreano potrebbero cambiare prossimamente. Intanto, comunque, Samsung ha lanciato la Pokémon Edition del Galaxy Z Flip 3, che ha raccolto un enorme successo in Corea del Sud.