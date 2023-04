Samsung Galaxy Z Fold e Z Flip 5, niente novità lato fotocamera: uguali a Z Fold e Flip 4

Dopo aver scoperto che Samsung Galaxy Z Fold 5 non avrà la S Pen, un nuovo leak ci svela quali saranno le specifiche delle fotocamere di Samsung Galaxy Z Fold 5 e Z Flip 5. Sfortunatamente, però, le novità non sembrano essere delle migliori, dal momento che pare non ci sarà alcun "salto di qualità" rispetto ai pieghevoli di scorsa generazione.

Secondo il tipster Yogesh Brar, infatti, il Galaxy Z Fold 5 e il Galaxy Z Fold 4 avranno la stessa configurazione delle fotocamere principali, con un sistema triple-lens dotato di un obiettivo principale da 50 MP, di un ultra-grandangolo da 12 MP e di un teleobiettivo da 10 MP. Se consideriamo che già lo scorso anno lo Z Fold 4 aveva apportato un grande upgrade rispetto allo Z Fold 3, era naturale aspettarsi un'annata di "stop" ai miglioramenti lato fotocamera per i pieghevoli Samsung.

Al contempo, anche il Galaxy Z Flip 5 avrà la stessa configurazione del Galaxy Z Flip 4, con due sole fotocamere (niente teleobiettivo o lente periscopica, dunque) da 12 MP: le lenti saranno, come già lo scorso anno, rispettivamente una grandangolare e una ultra-grandangolare. Fortunatamente, il Galaxy Z Flip 5 porterà con sé altre novità rispetto alla controparte di scorsa generazione, come uno schermo esterno di dimensioni maggiori.

Sempre Yogesh Brar, però, riporta che Samsung modificherà i sensori di Z Fold 5 e Z Flip 5 rispetto a quelli di Z Fold 4 e Z Flip 4. Ciò, secondo il leaker, dovrebbe migliorare la qualità delle immagini prodotte dai due smartphone, anche senza un incremento della risoluzione dei loro obiettivi. Non è chiaro però se i nuovi sensori saranno riservati solo alle fotocamere principali o anche a quelle secondarie.

Inoltre, Brar conferma che i due foldable Samsung avranno uno Snapdragon 8 Gen2 di Qualcomm esclusivo: in termini di SoC, dunque, Samsung Galaxy Z Fold 5 e Z Flip 5 dovrebbero essere alla pari con Samsung Galaxy S23, S23+ e S23 Ultra.