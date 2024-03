Samsung Galaxy Z Fold e Z Flip 6, trapelano i colori di lancio: vi piacciono?

La finestra d'uscita di Samsung Galaxy Z Fold e Z Flip 6 ormai la conosciamo tutti: i due pieghevoli verranno presentati nel corso del mese di luglio, insieme all'anello smart Samsung Galaxy Ring. Ora, però, si svelano anche i colori di lancio dei due pieghevoli di Samsung: vi convincono?

Stando a quanto riportato su X dal fondatore di Display Supply Chain Consultants Ross Young, il Galaxy Z Fold 6 sarà lanciato in tre colori, ossia Dark Blue (blu scuro), Light Pink (rosa pastello) e Silver (argento). Si tratta di un trittico di colori che non si è visto di recente sui pieghevoli di casa Samsung, confermando come il colosso di Suwon stia puntando su una nuova identità per la prossima generazione di foldable.

Il Galaxy Z Flip 6 uscirà in quattro tinte diverse, ossia Light Blue (azzurro), Light Green (verde chiaro), Silver (argento) e Yellow (giallo). In questo caso, i colori sono più allegri e tenui, a indicare che il pieghevole "a conchiglia" di Samsung sarà ancora una volta destinato a un pubblico giovane, visto anche il suo prezzo tutto sommato ridotto. Young - che prima di essere un leaker è un esperto di schermi per smartphone - ha anche confermato che il Galaxy Z Flip 6 non riceverà grandi cambiamenti in termini di design e di display.

Invece, le novità dovrebbero concentrarsi su Galaxy Z Fold 6: già nelle scorse settimane, infatti, è emerso che Samsung Galaxy Z Fold 6 sarà squadrato, con un form factor leggermente diverso da quello del modello di attuale generazione. Ciò dovrebbe anche permettere allo smartphone di montare uno schermo esterno più grande di quello del Galaxy Z Fold 5 e dei suoi predecessori, migliorando così l'usabilità del device da chiuso.

Inoltre, sembra che Samsung lancerà anche il Galaxy Z Fold 6 Ultra e un modello low-cost di Z Fold 6, entrambi in arrivo nel corso dell'estate insieme agli altri due pieghevoli della linea Galaxy Z 6: per quanto riguarda questi due smartphone, però, non sono ancora state diffuse tinte di lancio, specifiche tecniche o informazioni circa il design.