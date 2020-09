Samsung Galaxy Z Fold2 5G disponibile in Italia: già scontato di 219 euro!

Dopo l'annuncio risalente a qualche settimana fa, è ufficialmente arrivato il giorno dell'arrivo in Italia dello smartphone pieghevole Samsung Galaxy Z Fold2 5G. Per la gioia di coloro che attendevano particolarmente questo dispositivo, c'è anche una "sorpresa", dato che il dispositivo è già al centro di un'offerta.

Più precisamente, Samsung Galaxy Z Fold2 5G viene venduto a 1829,20 euro su Amazon Italia tramite rivenditori. Vi ricordiamo che il prezzo di listino sarebbe pari a 2049 euro, quindi si sta parlando di un possibile risparmio pari a 219,80 euro. Ci sono 6 euro da aggiungere per la spedizione, ma si tratta di uno sconto niente male, considerando che si tratta del day one per il nostro Paese. L'annuncio presente su Amazon fa riferimento alla versione italiana dello smartphone. La colorazione in offerta è quella Mystic Black.

Analizzando quanto proposto dagli altri principali store online, ovviamente la situazione è quella che ci si può aspettare al primo giorno di lancio: prezzo pieno un po' ovunque. Infatti, Samsung Galaxy Z Fold2 5G più acquistare a 2049 euro tramite il sito ufficiale di MediaWorld. Lo stesso avviene da Unieuro, che vende questo modello proprio a 2049 euro. Insomma, l'offerta presente su Amazon Italia potrebbe fare gola a coloro che non vedevano l'ora di mettere le mani su questo smartphone pieghevole.

In ogni caso, se avete bisogno di maggiori informazioni sul dispositivo potete fare riferimento al nostro approfondimento su Samsung Galaxy Z Fold2 5G, in cui potete trovare tutto quello che c'è da sapere in merito allo smartphone pieghevole.