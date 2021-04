Samsung Galaxy Z Fold2 5G scontato del 43% su Amazon Italia

Dopo aver trattato le offerte legate ad alcuni televisori low cost, torniamo a dare un'occhiata alle iniziative promozionali lanciate da Amazon Italia. Infatti, è stato avviato uno sconto importante sullo smartphone pieghevole Samsung Galaxy Z Fold2 5G.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, il modello viene venduto a 1167,22 euro tramite rivenditori. Stando a quanto si può leggere nella versione nostrana del portale ufficiale dell'azienda di Jeff Bezos, solitamente il costo del prodotto sarebbe pari a 2050 euro. Questo significa che si tratta di uno sconto del 43%, ovvero di 882,78 euro. La colorazione coinvolta è quella Mystic Black e ricordiamo che il dispositivo pieghevole dispone di 12GB di RAM e 256GB di memoria interna.

Per completezza d'informazione, dovete sapere che in realtà su Amazon Italia c'è anche un'altra pagina dedicata a Samsung Galaxy Fold2 5G. In questo caso il prezzo è pari a 1150 euro, ma si tratta della versione tedesca dello smartphone, sempre venduta tramite rivenditori. In ogni caso, viste le variazioni di prezzo che si vedono solitamente su Amazon, consigliamo di tenere d'occhio un po' tutti gli "annunci" legati al prodotto, se siete interessati.

Per fornivi un quadro generale, attualmente lo smartphone pieghevole viene proposto a 1799 euro da MediaWorld. Unieuro, invece, propone il prodotto a 1799 euro, ma poi c'è uno sconto extra del 5% a carrello. In parole povere, il prezzo finale diventa 1709,05 euro. Insomma, la promozione lanciata dai rivenditori di Amazon potrebbe sicuramente fare gola a qualcuno.

Per il resto, se volete approfondire il prodotto, potete farlo consultando la nostra recensione di Samsung Galaxy Z Fold 2 5G.