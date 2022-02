Samsung Galaxy Z Fold3 5G in offerta su Amazon al minimo storico

Dopo aver riportato lo sconto sul decoder DVB-T2, che può essere acquistato ad un prezzo davvero super, inferiore ai 25 Euro, torniamo su Amazon che in giornata odierna propone una promozione molto interessante sul Samsung Galaxy Z Fold3 5 G.

Di seguito, nella fattispecie, i dettagli dello sconto e la versione disponibile a prezzo ridotto:

Samsung Galaxy Z Fold3 5G, Caricatore incluso, Cellulare Smartphone Pieghevole Android SIM Free 256GB Display Dynamic AMOLED 2X 6,2”/7,6” Phantom Black 2021 [Versione Italiana]: 1499 Euro (1849 Euro)

Dati alla mano, si tratta del prezzo più basso mai raggiunto dallo stesso prodotto su Amazon, che garantisce la consegna a casa senza costi aggiuntivi entro domani, mercoledì 23 Febbraio 2022, per coloro che effettuano l'ordine entro 3 ore e 35 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo.

Tramite la scheda prodotto è anche possibile aggiungere la protezione extra della durata di due anni al prezzo di 195,12 Euro, o per tre anni a 282,80 Euro.

Per tutte le informazioni, ricordiamo che su queste pagine è disponibile la nostra recensione del Samsung Galaxy Z Fold3, a cura di Alessio Ferraiuolo. Amazon non ha fornito alcuna indicazione sulla data di scadenza della promozione, e come sempre consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse nei confronti del prodotto.