Samsung Galaxy Z Fold3 e Flip3 tornano in sconto: 200 Euro in meno con questo codice

Nuova promozione lanciata da Samsung sui propri dispositivi pieghevoli. La società asiatica, infatti, permette di ottenere uno sconto immediato di 200 Euro fino al prossimo 31 Ottobre inserendo un coupon ad hoc.

Effettuando l'acquisto di un Galaxy Z Fold3 o Z Flip3 5G sullo store ufficiale, ed inserendo nell'apposito campo il codice "FOLDABLE200", si otterrà uno sconto immediato di 200 Euro alla cassa fino al 31 Ottobre, oltre che un anno di Samsung Care+. La spedizione è invece gratuita.

Alla luce di questo sconto, quindi, i prezzi diventano i seguenti:

Galaxy Z Fold3 5G 12/256GB: 1649 Euro (dai 1849 Euro di listino)

Galaxy Z Fold3 5G 12/512GB: 1749 Euro (dai 1949 Euro di listino)

Galaxy Z Flip3 8/128GB: 899 Euro (dai 1099 Euro di listino)

Galaxy Z Flip3 8/256GB: 949 Euro (dai 1149 Euro di listino)

Ricordiamo che su queste pagine è disponibile la nostra recensione del Samsung Galaxy Z Fold3 a cura di Alessio Ferraiuolo. Lo smartphone pieghevole ci ha stupito per i miglioramenti che ha portato avanti il produttore rispetto allo scorso anno, oltre che per il prezzo più basso.

Sempre restando in ambito foldable, di recente Samsung ha mostrato i test di resistenza per i suoi Galaxy Z Flip3 e Galaxy Z Fold3. Questa nuova promozione rappresenta senza dubbio un'ottima occasione per portarli a casa.