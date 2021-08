Samsung Galaxy Z Fold3, Z Flip3, Galaxy Buds 2 e Galaxy Watch 4: i prezzi italiani

Dopo aver snocciolato le specifiche tecniche dei nuovi prodotti presentati da Samsung nel corso del keynote di oggi, 11 Agosto 2021, facciamo il punto sui prezzi, la data di disponibilità e le varie promozioni di lancio proposte dal colosso di coreano.

Partendo dal Galaxy Z Fold3 5G, il dispositivo sarà disponibile al prezzo di 1.849 Euro nella variante con 12 gigabyte di memoria RAM e 256 gigabyte dei storage e 1.949 Euro se si opta per il modello con 12/512GB di memoria. Il pieghevole verrà venduto nelle colorazioni Phantom Silver, Phantom Black e Phantom Green in tutte le catene d’elettronica di consumo.

Il Galaxy Z Flip 5G invece è disponibile a 1099 Euro per il modello 8/128GB e 1149 Euro per la variante 8/256GB. In questo caso le colorazioni disponibili presso tutte le catene e negozi d’elettronica sono black, cream, Green a Lavender, mentre Grey, White e Punk saranno esclusiva Samsung.

In Italia i preordini prenderanno il via oggi, 11 Agosto 2021, mentre la commercializzazione partirà il 27 Agosto prossimo.

Più articolata la questione dei Galaxy Watch 4, che andiamo a riassumere in maniera più schematica per renderla più facilmente comprensibile:

Galaxy Watch Classic - 42mm LTE: disponibile nella colorazione silver a 419 Euro;

Galaxy Watch Classic - 42mm Bluetooth: disponibile nelle colorazioni black e silver a 369 Euro;

Galaxy Watch Classic - 46mm LTE: disponibile nella colorazione black a 449 Euro;

Galaxy Watch Classic - 46mm Bluetooth: disponibile nelle colorazioni black e silver a 399 Euro;

Galaxy Watch 4 - 40mm LTE: disponibile nella colorazione gold a 319 Euro;

Galaxy Watch 4 - 40mm Bluetooth: disponibile nella colorazione black e gold, mentre la silver potrà essere acquistata solo sul sito di Samsung a 269 Euro;

Galaxy Watch 4 - 44mm LTE: disponibile nella colorazione black a 349 Euro;

Galaxy Watch 4 -44mm Bluetooth: disponibile nelle colorazioni black, Green mentre la silver sarà acquistabile solo sul sito di Samsung a 299 Euro.

Le Galaxy Buds 2, invece, sono disponibili nelle opzioni black, White ed Oliver Green, ma su Amazon e Samsung.com arriverà anche l’opzione Lavender, il tutto a 149 Euro.

Come avvenuto anche in altre circostanze, anche qui Samsung propone una serie promozione di lancio sui due pieghevoli.

Preordinando Galaxy Z Fold3 5G tra l’11 e il 26 agosto si riceverà:

1 anno del servizio “Samsung Care+“ incluso

100€ di valore immediato

Fino a 450€ di valutazione dell’usato

Note Pack, che include Flip Cover, S Pen e adattatore da 25W (Valore commerciale: 89,99€)

Preordinando Galaxy Z Flip3 5G tra l’11 e il 26 agosto si riceverà:

1 anno del servizio “Samsung Care+” incluso

100€ di valore immediato

Fino a 450€ di valutazione dell’usato

Inoltre, a partire dall’11 agosto sarà possibile acquistare il pieghevole Galaxy Z Fold3 5G e Z Flip3 5G a Tasso Zero nei negozi aderenti.

Acquistando le nuove Galaxy Buds 2 tra l’11 Agosto ed il 5 Settembre, invece, si poterà a casa un buono del valore immediato di 50 Euro. Coloro che acquisteranno Galaxy Watch 4 e Galaxy Watch4 Classic tra l’11 agosto ed il 5 Settembre, riceveranno un buono dal valore immediato di 70 Euro.