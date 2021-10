Samsung Galaxy Z Fold3 e Z Flip3 superano il milione: inizia l'era dei pieghevoli?

Probabilmente per molti non sarà neanche una sorpresa, soprattutto dopo aver appreso che i preordini di Z Fold3 e Flip3 hanno superato il Galaxy S21. Ciò che ha stupito, in effetti, sono stati i dispositivi stessi e la mole di innovazioni messe sul piatto.

In particolare, oltre all'indubbia qualità costruttiva, la killer feature di questi dispositivi è certamente la presenza della certificazione IPX8. Come abbiamo avuto modo di spiegare anche nella nostra recensione del Galaxy Z Fold3, siamo sicuramente di fronte al miglior pieghevole di sempre.

Ebbene, stando ai risultati di vendita confermati da Samsung, Flip3 e Fold3 avrebbero già venduto complessivamente oltre un milione di unità nella sola Corea del Sud, confermandosi apprezzatissimi dagli addetti ai lavori ma anche dagli appassionati.

Secondo quanto emerso, nonostante non sia ancora certo il numero delle singole unità vendute per modello, sembra che questo numero sia costituito al 70% dalle vendite del piccolo Galaxy Z Flip3, più compatto ma soprattutto con una cifra di partenza decisamente più accessibile.

Cifre impressionanti, che fanno un coerente seguito alle ben 270000 unità attivate solo il giorno del lancio. Attualmente non sappiamo a quanto si attestino le unità vendute in tutto il mondo, ma ci aspettiamo che si tratti di cifre decisamente vertiginose.