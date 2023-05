Samsung Galaxy Z Fold4, 500 Euro di sconto su Amazon sulla versione 512GB

In giornata odierna, Amazon propone uno sconto molto interessante su Samsung Galaxy Z Fold4. Sulla versione con 512GB di memoria interna, infatti, è possibile risparmiare 500 Euro rispetto al prezzo di listino, pari al 25%.

Di seguito i dettagli dello sconto:

Samsung Galaxy Z Fold4 Smartphone 5G Caricatore incluso, Smartphone pieghevole Android SIM Free, 512GB, Display Dynamic AMOLED 2X 6.2”/7.6”1,2, Greygreen 2022: 1.499 Euro (1.999 Euro)

Smartphone 5G Caricatore incluso, Smartphone pieghevole Android SIM Free, 512GB, Display Dynamic AMOLED 2X 6.2”/7.6”1,2, Greygreen 2022: 1.499 Euro (1.999 Euro) Samsung Galaxy Z Fold4 Smartphone 5G Caricatore incluso, Smartphone pieghevole Android SIM Free, 512GB, Display Dynamic AMOLED 2X 6.2”/7.6”1,2, Phantom Black 2022: 1.499 Euro (1.999 Euro)

La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita per giovedì 11 Maggio 2023 per coloro che effettuano l'ordine entro 4 ore e 48 minuti. Per quanto riguarda la variante greygreen però la disponibilità è garantita solo su quattro unità, motivo per cui consigliamo di effettuare l'ordine a stretto giro di orologio.

Non è disponibile il pagamento a rate con Amazon, ma solo con Cofidis. Come sempre, Amazon non ha diffuso alcuna informazione sulla data di scadenza delle promozioni: se interessati è necessario completare l'acquisto rapidamente.