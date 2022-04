Samsung Galaxy Z Fold4 arriverà senza S Pen? Si punta a form factor leggero e compatto

Mentre in Corea si dimezza il prezzo del Samsung Galaxy S22 a causa del dibattito sul limitatore di performance, i tipster del settore smartphone parlano ancora una volta del Samsung Galaxy Z Fold4 e della possibile assenza della S Pen a favore di un form factor più compatto e leggero.

A parlarne tramite Twitter è stato il rinomato informatore Ice Universe, di cui trovate il post originale in calce alla notizia sotto forma di screenshot. Con poche righe, come da consuetudine dei leakster, egli ha scritto che i presunti piani di implementazione dell’alloggiamento della S Pen nel pieghevole Samsung Galaxy Z Fold4 sarebbero stati abbandonati dalla società sudcoreana, decisione necessaria al fine di rendere il dispositivo più piccolo e compatto, ovvero anche meno pesante.

Ciò non significa che il Samsung Galaxy Z Fold4 perderà il supporto alla famosa penna di casa Google, ma solamente che non avrà alcuno slot integrato come visto nel caso dell’ultimo top di gamma standard Samsung Galaxy S22 Ultra. A tale proposito, vi rimandiamo alla nostra recensione di Samsung Galaxy S22 Ultra.

Questa notizia potrebbe deludere coloro che apprezzano la comodità dello slot S Pen dedicato; al contempo, però, bisogna ammettere che le soluzioni necessarie per offrire tale pratico espediente tecnico non sono complessivamente positive. Offrire maggiore compattezza e leggerezza allo smartphone pieghevole più ingombrante di casa Samsung sarebbe senza dubbi la migliore scelta possibile. Ricordiamo, però, che manca ancora molto tempo al lancio effettivo dei Galaxy Z Fold4 e Z Flip4, e che quindi il produttore asiatico può ancora cambiare idea.

Come sempre, terremo occhi e orecchie aperte per aggiornarvi nel caso in cui giungano novità.