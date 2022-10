Samsung Galaxy Z Fold4 e Galaxy Z Flip4 in offerta su Amazon per il Prime Day

Ci sono anche gli smartphone pieghevoli di Samsung tra i protagonisti dell'Amazon Prime Day 2022 di fine mese. Il colosso di Seattle, nello specifico, propone due promozioni molto interessanti su Samsung Galaxy Z Fold4 e Galaxy Z Flip4. Vediamo di cosa si tratta e quali sono gli sconti.

Di seguito i dettagli:

Samsung Galaxy Z Fold4 Smartphone 5G Caricatore incluso, Smartphone pieghevole Android SIM Free, 256GB, Display Dynamic AMOLED 2X 6.2"/7.6"1,2, Phantom Black 2022 [Versione Italiana]: 1679,90 Euro (1879 Euro)

Smartphone 5G Caricatore incluso, Smartphone pieghevole Android SIM Free, 256GB, Display Dynamic AMOLED 2X 6.2”/7.6”1,2, Phantom Black 2022 [Versione Italiana]: 1679,90 Euro (1879 Euro) Samsung Galaxy Z Flip4 Smartphone 5G, Caricatore incluso, Sim Free Android Telefono Pieghevole 512GB, Display Display Dynamic AMOLED 2X 6.7”/Super AMOLED 1.9”1,2 Graphite 2022 [Versione Italiana]: 1199 Euro (1329 Euro)

Sul Samsung Galaxy Z Fold4 viene proposto il pagamento in 12 rate mensili Amazon da 140 Euro al mese, con consegna già prevista per domani 12 Ottobre 2022 per coloro che effettuano l'ordine entro 5 ore e 40 minuti.

Non è disponibile invece lo stesso sistema di pagamento sul Galaxy Z Flip4, che può essere pagato solo in una soluzione e la consegna è garantita sempre per domani 12 Ottobre 2022 per coloro che effettuano l'ordine nelle prossime quattro ore.