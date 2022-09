Samsung Galaxy Z Fold4 e Nothing Phone (1) in sconto oggi su Amazon Italia

A poche ore dalla nostra notizia sugli sconti di Amazon sugli smartphone OnePlus, torniamo a spulciare il catalogo del colosso di Seattle che quest'oggi propone delle offerte molto interessanti su Galaxy Z Fold4 e Nothing Phone (1).

Di seguito gli sconti:

Samsung Galaxy Z Fold4 Smartphone 5G Caricatore incluso, Smartphone pieghevole Android SIM Free, 512GB, Display Dynamic AMOLED 2X 6.2”/7.6”1,2, Phantom Black 2022 [Versione Italiana]: 1807 Euro (1999 Euro)

Smartphone 5G Caricatore incluso, Smartphone pieghevole Android SIM Free, 512GB, Display Dynamic AMOLED 2X 6.2”/7.6”1,2, Phantom Black 2022 [Versione Italiana]: 1807 Euro (1999 Euro) Nothing Phone (1) - 8 GB di RAM + 256 GB, Glyph Interface, doppia fotocamera da 50 MP, Nothing OS, display OLED da 6,55” 120 Hz, nero: 477,75 Euro (529 Euro)

Per quanto riguarda il Samsung Galaxy Z Fold4, la consegna senza costi aggiuntivi è garantita per domani 20 Settembre 2022 per coloro che effettuano l'ordine entro 5 ore dal momento in cui stiamo scrivendo questa notizia. Non è disponibile il pagamento in cinque o dodici rate mensili Amazon a tasso zero ed interessi zero, invece.

Anche su Nothing Phone (1) la consegna viene offerta a strettissimo giro di orologio, secondo le stesse tempistiche del pieghevole targato Samsung.

Nessuna informazione sulla data di scadenza delle offerte, tanto meno sulla disponibilità. Come sempre in questi casi, consigliamo di effettuare l'ordine a stretto giro di orologio per assicurarvi di portare a casa i dispositivi a questi prezzi ridotti.