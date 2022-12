Samsung Galaxy Z Fold4 al prezzo più basso di sempre su Amazon, 500 euro in meno

Mentre da Mediaworld il Sottocosto di Natale consente di acquistare Samsung Galaxy S21 FE 5G al 48% in meno fino al prossimo 18 dicembre 2022, su Amazon tra le Offerte natalizie si trova il Samsung Galaxy Z Fold4 al prezzo più basso di sempre, ovvero a 500 euro in meno rispetto al prezzo di listino.

La promozione attiva sul portale di e-commerce riguarda sia la variante da 1 TB, sia quella da 512 GB; noi parleremo di quest’ultima, disponibile per i prossimi otto giorni (ergo fino al 20 dicembre 2022, salvo esaurimento scorte) a un prezzo davvero speciale:

Samsung Galaxy Z Fold4 Smartphone 5G Caricatore incluso, Smartphone pieghevole Android SIM Free, 512GB, Display Dynamic AMOLED 2X 6.2”/7.6”1,2, Greygreen 2022 [Versione Italiana]: 1.499,90 euro (1.999 euro)

Con questo taglio del 25% sul listino, pari in termini monetari a 500 euro, lo smartphone pieghevole top di gamma di ultima generazione viene venduto al prezzo più basso di sempre, stando al grafico offerto dal tracker Keepa. La consegna a domicilio viene effettuata da Amazon a costo zero anche in un giorno, mentre il pagamento può essere completato in 12 rate mensili da 125 euro con piano della azienda di Seattle, oppure in più mensilità con Cofidis sempre a tasso zero.

In aggiunta, Amazon consegna agli acquirenti un buono sconto di 50 euro sull’acquisto dello smartwatch Samsung Galaxy Watch5 Pro di ultima generazione.

Tra le altre offerte imperdibili di dicembre 2022, dal medesimo portale abbiamo ripreso diversi Apple Watch in sconto anche al minimo storico.