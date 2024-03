Samsung Galaxy Z Fold4, il prezzo CROLLA su Amazon per gli sconti di primavera

C’è anche una promozione su Galaxy Z Fold4 tra gli sconti di primavera targati Amazon. Il colosso di Cupertino infatti propone un taglio del prezzo consistente sul Galaxy Z Fold4 del 2022. Si tratta di un’ottima occasione per coloro che vogliono entrare nel mondo degli smartphone pieghevoli.

SUPER OFFERTA su Galaxy Z Fold4

Nella fattispecie, il Galaxy Z Fold4 nella variante con 256 gigabyte di storage viene proposto a 999 Euro , un prezzo inferiore del 20% rispetto a quello mediano di 1.254,87 Euro ma anche inferiore al prezzo più basso recente di 1177,66 Euro. La consegna, senza costi aggiuntivi è garantita per domani se si effettua l’ordine entro 7 ore e 44 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo. Possibile anche scegliere il pagamento in cinque rate mensili da 199,80 Euro al mese a tasso zero ed interessi zero, oltre che con Cofidis che permette di spalmare l’importo in più mensilità alle condizioni proposte.

Nella confezione in questione trova spazio anche il caricabatterie da muro da 25W che garantisce una ricarica rapida per caricare lo smartphone il poco tempo. A livello tecnico, Galaxy Z Fold4 è dotato di un display interno da 7,6 pollici Dynamic AMOLED 2X, mentre quello esterno è da 6,2 pollici. Il comparto fotografico è composto da tre lenti che combinano hardware e software per offrire performance elevate anche in condizioni di scarsa illuminazione.