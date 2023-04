Samsung Galaxy Z Fold4 in sconto del 20% su Amazon con caricatore

Andando oltre agli sconti Amazon su MacBook Air M2, vale la pena soffermarsi anche su altre iniziative promozionali lanciate in ambito Tech dal popolare portale e-commerce. Infatti, le tipologie di dispositivi finite al centro di offerte sono molteplici e coinvolgono anche il mondo dei foldable: basti vedere lo sconto su Samsung Galaxy Z Fold4.

Scendendo maggiormente nel dettaglio di quanto proposto dalla versione italiana del ben noto sito Web ufficiale dell'azienda di Andy Jassy, il prezzo del dispositivo è sceso ora a 1.499,99 euro (non si passa per rivenditori, in quanto il prodotto viene venduto e spedito direttamente da Amazon). Stando a quanto si può leggere sul portale coinvolto, in precedenza il costo dello smartphone ammontava a 1.879 euro.

Si fa insomma riferimento a un possibile risparmio del 20%, ovvero risulta possibile, a conti fatti, usufruire di uno sconto di 379,01 euro. Nel caso ve lo stiate chiedendo, sì: Amazon propone Samsung Galaxy Z Fold4 con caricatore incluso. La variante del dispositivo a cui si fa riferimento è quella in colorazione Graygreen da 12/256GB.

Potrebbe insomma trattarsi di una buona occasione per chi è alla ricerca di un foldable. Per il resto, se è vostra intenzione approfondire maggiormente il dispositivo coinvolto, potrebbe interessarvi fare riferimento direttamente alla nostra recensione di Samsung Galaxy Z Fold4 (uscita a fine 2022).