Samsung Galaxy Z Fold4 e Z Flip4, emergono i primi presunti render

In seguito alla conferma dell'evento Samsung Unpacked, che si terrà il 10 agosto 2022, si torna a fare riferimento alle novità legate al brand sudcoreano. Infatti, sono emersi online dei presunti render degli smartphone pieghevoli che dovrebbero essere svelati in quell'occasione, ovvero Samsung Galaxy Galaxy Z Fold4 e Z Flip4.

Stando anche a quanto riportato da GSMArena, 91Mobiles e mysmartprice (queste ultime due sono le fonti delle immagini che potete vedere in calce alla notizia), stanno facendo il giro del Web sia render legati al dispositivo che si piega in orizzontale sia relativi a quello che si piega in verticale. C'è da dire che non ci sono in realtà troppe sorprese lato design, ma il fatto che stiano già iniziando a circolare immagini di questo tipo sembra confermare la possibile comparsa dei foldable durante l'evento del 10 agosto 2022.

Insomma, non sembra mancare molto all'arrivo di novità in campo di smartphone pieghevoli. Sembrano esserci pochi dubbi su cosa verrà presentato anche per via dell'immagine legata all'evento che sta facendo il giro del Web, ovvero quella che potete vedere in copertina (via Wccftech). Per il resto, secondo i rumor durante l'evento potrebbero esserci reveal anche lato smartwatch, dato che si vocifera di Galaxy Watch 5 e Watch 5 Pro.

Non manca in ogni caso troppo al 10 agosto 2022. Le indiscrezioni si riveleranno veritiere? Staremo a vedere. Nel frattempo, sempre per quel che concerne le novità legate al brand sudcoreano, vi ricordiamo che Samsung ha aggiornato la gamma di TV Lifestyle.