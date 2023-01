Samsung Galaxy Z Fold5 avrà una nuova cerniera: la piega sarà meno vistosa ed impermeabile

Mentre mancano poche settimane all’evento di presentazione del Samsung Galaxy S23, sul web iniziano a circolare già i primi rumor sul Galaxy Z Fold5 che, come da protocollo, dovrebbe vedere la luce in estate.

Secondo quanto svelato da alcuni leaker, il prossimo pieghevole della società coreana dovrebbe debuttare con un nuovo design per la cerniera, che potrebbe ridurre la piega nel display interno. Oltre a ciò, però, Samsung sarebbe al lavoro per integrare anche una protezione da intemperie per renderla impermeabile.

Le notizie sono state pubblicate dal popolare leaker Ice Universe, da sempre molto affidabile su tutto quanto concerne il mondo dell’elettronica di consumo ed informatica il quale in una serie di tweet fa riferimento ad una cerniera “a goccia”.

Per coloro che non hanno familiarità con il termine, con design “a goccia” della cerniera si intende una cornice introdotta per la prima volta nel 2019 che permette ai display pieghevoli di curvarsi nella cerniera quando sono chiusi, formando una goccia d’acqua, appunto. Ciò si traduce in un meno pieghe, a loro volta meno evidenti rispetto a quelle attualmente in commercio che utilizzano un diverso tipo di meccanismo di cerniera.

Ice Universe nei tweet fa anche riferimento all’impermeabilità della cerniera, ma non è chiaro se lo smartphone avrà una certificazione IP o meno.

Secondo alcune indiscrezioni, il Galaxy Z Fold5 avrà anche uno slot per S-Pen ed un processore a 4nm.