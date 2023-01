Samsung Galaxy Z Fold5: clamoroso leak al CES? Spunta una foto

Non è passato poi così tanto tempo dalle ultime indiscrezioni su Samsung Galaxy Z Fold5 trattate su queste pagine. Tuttavia, è già giunto il momento di tornare sul presunto futuro smartphone pieghevole, dato che quest'ultimo sembra essere al centro di un clamoroso leak relativo al CES.

Infatti, come riportato da PhoneArena, il dispositivo, di cui dovremmo sapere di più tra qualche mese, sarebbe stato presente, forse sotto forma di prototipo, nell'ambito dell'edizione 2023 della kermesse di Las Vegas. Quest'ultimo si vedrebbe infatti, a fianco di un Samsung Galaxy Z Fold4, nella foto trapelata sul Web che potete presente in calce alla notizia.

Quest'ultima sembrerebbe, tra l'altro, mettere in luce proprio quanto indicato da alcuni recenti rumor sul dispositivo, dato che in questi ultimi si faceva riferimento a una piega meno evidente, in grado di non lasciare troppo "spazio" quando il foldable è piegato (in modo simile a quanto avviene in alcuni dispositivi, ad esempio, di OPPO e Huawei, anche se con le dovute divergenze).

In ogni caso, la fonte originale della foto è il portale sudcoreano Naver e ci ha pensato anche GaryeonHan su Twitter a diffondere l'immagine. Chiaramente per ora si tratta solamente di leak, dunque non c'è nulla di ufficiale. Non ci è insomma dato sapere se effettivamente Galaxy Z Fold5 avrà o meno una piega di questo tipo: staremo a vedere.