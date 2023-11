Samsung Galaxy Z Fold5, doppio sconto su Amazon per il Black Friday 2023

Tra i numerosi sconti del Black Friday 2023, Amazon permette di godere di una doppia offerta sul Samsung Galaxy Z Fold5, su cui è possibile risparmiare un'ottima somma se si confronta il prezzo con quello di listino. L'offerta però è a tempo e dovete essere molto veloci per approfittarne.

Di seguito le varianti in offerta:

Nella scheda prodotto si vedrà come prezzo 1899 Euro, a sua volta comunque inferiore rispetto ai 2119 Euro di listino. Tuttavia, spuntando il flag "Applica coupon 288,55 Euro".

Attenzione però, si tratta di un coupon a tempo, e la disponibilità potrebbe essere limitata, motivo per cui consigliamo di effettuare l'ordine a stretto giro di orologio per poterne godere. La consegna è garantita nel giro di pochi giorni, ed è anche possibile effettuare il pagamento rateale.

Prodotto scontato e 20 euro di bonus con HYPE Next.

Non solo ti abbiamo proposto il prodotto che tanto desideravi ad un prezzo scontatissimo, ti sveliamo anche come risparmiare altri 20 euro aprendo un ottimo conto online. Sì, perché sei ad un click dall'avere HYPE Next e tutti i suoi numerosi vantaggi: guadagni ottieni cashback, ricarichi gratis la carta e compri serenamente ciò che vuoi grazie all'assicurazione inclusa sugli acquisti online. Costa 2.90 euro al mese, lo apri in 5 minuti e ottieni 20 euro di bonus una volta eseguita validamente la prima ricarica. Tutto chiaro? Cosa aspetti? Clicca qui per registrarti o passare ad HYPE Next!