Samsung Galaxy Z Fold5 e Galaxy Flip5, c'è la data di presentazione: non manca molto!

A quanto pare, il Samsung Unpacked 2023 nel corso del quale dovrebbero essere svelati i nuovi dispositivi pieghevoli di Samsung sarebbe vicino. Un nuovo rapporto pubblicato da Chosun Media osserva che l’evento potrebbe andare in scena a Luglio.

Nella fattispecie, la presentazione del Galaxy Z Fold5 e Galaxy Z Flip5 sarebbe in programma il 26 Luglio 2023, con via alle vendite previsto per l’11 Agosto 2023.

L’Unpacked dovrebbe tenersi a Seoul, in Corea del Sud, e non negli Stati Uniti come fatto in precedenza. Le ragioni di questo anticipo della presentazione sarebbero da ricercare nelle scarse performance registrate da Samsung a livello economico, in particolare dalla divisione dei semiconduttori: per tale ragione il conglomerato coreano intende accelerare subito con i nuovi prodotti per ottenere già nel trimestre un buon riscontro finanziario.

Inoltre, il lancio di Galaxy Z Fold5 e Z Flip5 in anticipo creerà un divario sufficiente in vista della presentazione dell’iPhone 15 che dovrebbe arrivare a Settembre. Secondo le ultime indiscrezioni, i prezzi di iPhone 15 Pro dovrebbero aumentare ulteriormente rispetto a quelli di iPhone 14 Pro.

I rumor parlano anche di una fotocamera migliorata per Samsung Galaxy Z Fold5, ma quando manca sempre meno al reveal ufficiale, è lecito attendere altre conferme di questo tipo.