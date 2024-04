Samsung Galaxy Z Fold5, l'offerta PIEGA pure il prezzo: 300 euro in meno!

Samsung Galaxy Z Fold5 Smartphone AI Pieghevole è stato realizzato con tutti i crismi dell'intelligenza artificiale: modifica facilmente le tue foto, ottieni una traduzione in tempo reale durante le chiamate, converti le note vocali in testo e riassumile, cerca informazioni su Google subito. Risparmia 300€ con il codice promozionale GALAXY1704.

VAI SUBITO ALL'OFFERTA Hai paura che si scarichi subito? Dimenticherai di caricarlo grazie alla batteria da 4400 mAh a risparmio energetico e al caricabatterie Samsung da 25W per la Ricarica Ultra-Rapida.

Display da 7,6’’ ideato per regalare un’esperienza visiva coinvolgente mai vista prima. Con la cerniera riprogettata si piega alla perfezione. Multitasking senza precedenti: potrai guardare tre schermate contemporaneamente in un solo display. Passa da un’app all’altra facilmente grazie alla barra delle applicazioni che può contenere fino a 12 app e abbina la S Pen per una maggiore efficienza.

Guarda lo streaming o gioca ai tuoi videogame preferiti in modo confortevole, grazie allo schermo luminoso che emette fino a 1750 nits per una visione nitida ed un’esperienza cinematografica. Migliora le tue prestazioni di gioco grazie al processore Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform per Galaxy. Abbinati a una super combo RAM 12GB + Memoria 256GB espandibile.

Le tue foto saranno invidiate da tutti: grazie al sistema di fotocamere avanzato, unito al suo originale design con due display e Space Zoom 30X.

Scopri le altre funzioni straordinarie di Samsung Galaxy Z Fold5 risparmiando 300€ con il codice promozionale GALAXY1704 pigiando sul bottone Applica.



Di seguito proponiamo le 4 varianti disponibili, tutte in offerta:

