Samsung Galaxy Z Fold6, l'evoluzione non passerà dalla fotocamera

A poco più di tre mesi dal reveal di Galaxy Z Fold5 e Flip5, in rete iniziano a circolare già i primi indizi sulla prossima generazione di pieghevoli Samsung, tra i più apprezzati e popolari sul mercato.

In particolare, in queste ore i rumor si sono concentrati sul grande di casa, il futuro Samsung Galaxy Z Fold6, e sul suo comparto fotografico.

Nonostante la compagnia abbia sempre spinto sull'acceleratore per quel che riguarda le nuove tecnologie e il progresso anno per anno, infatti, la prossima generazione di foldable sudcoreani potrebbe adottare un approccio decisamente conservativo su questo fronte.

A prendere la parola è stato il noto tipster ICE UNIVERSE, secondo cui lato fotocamere non dovremmo aspettarci grandi novità per la prossima estate. Il blocco posteriore, secondo le ultime indiscrezioni, dovrebbe essere il medesimo di Fold4 e Fold5, dunque con il solito Samsung GN3 da 50 MP come sensore principale e l'ormai iconico setup a tripla fotocamera.

È molto probabile che le novità si concentreranno altrove, quindi, perlomeno secondo quanto suggerito dall'insider, ma è ancora troppo presto per tirare le somme e solo il tempo saprà darci conferma o smentita circa il comparto fotografico dei prossimi pieghevoli di casa Samsung.

Nel frattempo, Samsung gongola: ricordiamo, infatti, che la serie Galaxy Z sta macinando record anche in Europa con vendite ormai alle stelle, complice la "timidezza" del resto del mercato nel Vecchio Continente.