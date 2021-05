Samsung Galaxy Z Roll sta per arrivare: depositati i primi trademark

Il futuro dei display firmato Samsung potrebbe mostrarsi nei primi prodotti prima di quanto previsto. Se ieri la divisione Samsung Display ha rilasciato un video-concept per presentare le tecnologie in arrivo nei dispositivi del colosso sudcoreano, nelle ultime ore è apparso già il trademark ufficiale del primo smartphone rollable.

A rivelare questo interessante dettaglio sono stati i colleghi di LetsGoDigital, che quindi hanno fatto il bis dopo avere mostrato le registrazioni dei documenti riguardanti il primo smartphone Samsung da gaming. In questo caso specifico si parla di un marchio denominato Galaxy Z Roll, il che rende piuttosto chiaro come la società stia lavorando assiduamente sul debutto di un dispositivo mobile con lo schermo “arrotolabile”. La classificazione come “Classe 9” ci fa sapere, infine, che si tratterà di un prodotto con supporto a “Penne elettroniche per smartphone”, quindi con ogni probabilità giungerà con supporto alla S-Pen.

Esattamente come nel caso di LG Rollable si pensa quindi a un display in grado di espandersi tramite sistema di scorrimento, l’ennesimo esperimento assieme agli smartphone pieghevoli della gamma Galaxy Z. Di conseguenza, nei prossimi mesi non solo vedremo giungere le nuove iterazioni di Galaxy Z Fold e Galaxy Z Flip, ma c’è anche una possibilità di vedere Galaxy Z Roll e, possibilmente, anche un Galaxy Z Tab simile a quello del video concept.

Non c’è certezza sul lancio e sull’annuncio del prodotto, però il marchio depositato presso l’Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) è un primo segnale convincente. Ora la curiosità si sposta anche sul resto dei dispositivi visti durante la presentazione: quando arriveranno sul mercato? Sarà solo il tempo a dircelo.