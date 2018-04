Samsung Galaxy Zero: un video concept mostra lo 'smartphone Bezel-Less dei sogni'

Il noto canale YouTube Science and Knowledge ha pubblicato un primo video concept dedicato a un nuovo immaginario smartphone Bezel-Less di Samsung: Galaxy Zero. Non è chiaro se la società sudcoreana stia lavorando veramente a un dispositivo di questo tipo, ma l'idea è quantomeno interessante.

Il concept è stato realizzato dal designer Dusan Djokic, che ha anche fatto trapelare delle possibili caratteristiche tecniche dello smartphone. In particolare, parliamo di un processore Qualcomm Snapdragon 855 (ancora non annunciato), un display Super AMOLED da 6 pollici con risoluzione QHD+ (2960x1440 pixel) supporto HDR 10, 6/8GB di RAM, 128/256GB di memoria interna, una dual camera posteriore da 23MP (f/1.6, OIS, PDAF), una fotocamera frontale da 20MP (f/1.7) e una batteria da 4500 mAh con supporto al Quick Charge 4.0. Non mancano anche un sensore di impronte digitali in-display e una porta USB Type-C. Il sistema operativo sarebbe Android 8.1.2 Oreo.

Anche il design è piuttosto interessante, con degli altoparlanti posti nell'angolo in basso a sinistra, anche se non sappiamo quale possa essere la reale utilità del tutto. Insomma, stiamo parlando di una sorta di "smartphone dei sogni", che difficilmente vedrà la luce, almeno nel breve periodo. Tuttavia, il lavoro del designer potrebbe anche dare alcune idee a Samsung. Magari tra qualche anno avremo davvero tra le mani un Samsung Galaxy Zero, mai dire mai.