Samsung Galaxy A: nuovo lancio imminente stando a Evleaks

Mentre gli appassionati iniziano già a discutere dei primi rumor su Samsung Galaxy Z Fold4, le indiscrezioni relative alla società sudcoreana si spostano ora su un'altra tipologia di dispositivi. Infatti, tutto fa pensare che a breve ci sarà un evento di annuncio legato alla serie Galaxy A.

In particolare, stando anche a quanto riportato da GSMArena e Gizchina, il noto leaker Evleaks ha pubblicato su Twitter un'immagine che sembra lasciare spazio a pochi dubbi: l'evento dedicato al reveal dei nuovi dispositivi di Samsung dovrebbe essere imminente. Più precisamente, la giornata scelta dal brand sudcoreano sarebbe quella del 17 marzo 2022. In parole povere, al momento in cui scriviamo manca meno di una settimana a quello che ci si aspetta sia il "momento clou".

Attualmente non ci sono conferme ufficiali in merito e l'unica indicazione relativa ai prossimi presunti innesti della serie Galaxy A arriva proprio dall'immagine condivisa da Evan Blass (Evleaks). D'altronde, il periodo è quello giusto per i dispositivi, in quanto, ad esempio, nel 2021 l'evento di Samsung si era tenuto proprio nella data del 17 marzo. In ogni caso, staremo a vedere: dall'immagine si apprende anche che a quanto pare non mancherà una diretta streaming.

Per il resto, uno dei riquadri legati all'indizio pubblicato da Evleaks lascia intendere la presenza di almeno uno smartphone resistente all'acqua. Ricordiamo che di recente Samsung ha svelato modelli come Galaxy A13, ma stando alle fonti nell'evento del 17 marzo 2022 potrebbero fare capolino Galaxy A73 e Galaxy A53. Non ci resta che attendere qualche giorno per saperne di più.