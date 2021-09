Samsung e la Game Mode sui TV 2021: così spinge al massimo i giochi

Negli ultimi anni i produttori di televisori hanno spostato sempre più la loro attenzione sulle opzioni per i videogiochi ed in generale sul gaming. Basti pensare che qualche anno fa era molto difficile trovare TV con input lag adeguati. Lo stesso ha fatto anche Samsung con la gamma di TV 2021.

Come abbiamo spiegato nel nostro speciale dedicato alle opzioni per il gaming dei TV Samsung 2021, la lineup di TV del colosso coreano include una nuova Game Mode: Samsung infatti ha deciso di portare la gaming mode direttamente all'interno dei giochi. L'attivazione è automatica per le console che supportano l'Auto Latency Mode delle HDMI 2.1 (qui abbiamo spiegato cos'è l'ALLM su HDMI 2.1), mentre su PC bisogna abilitarla a livello manuale.

Come mostriamo nel filmato in apertura, la Game Mode diminuisce l'input lag per adattarlo al gaming, disattivando tutte le ottimizzazioni video. Nel QN90, ad esempio, riesce a portare l'input lag da 70 a 10 ms in 4K 60Hz. La differenza è quindi importante.

Sempre in merito ai nuovi TV Neo QLED 8K di Samsung, di recente abbiamo parlato dei nuovi modelli top di gamma 2021 e delle migliori soundbar, ma in uno speciale dedicato vi abbiamo spiegato come vedere tutta la Serie A e la Champions League sui TV Samsung 2021.