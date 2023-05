Samsung Gaming Hub si amplia: 3000 giochi con Antstream Arcade e Blacknut

Dagli arcade classici retrò ai giochi Premium per tutta la famiglia, passando per per i titoli esclusivi. La proposta legata a Samsung Gaming Hub si sta espandendo in Europa, grazie all'arrivo di Antstream Arcade e Blacknut.

Comunicato stampa: Milano - 31 maggio 2023 - Samsung Electronics annuncia il rilascio di Anstream Arcade e Blacknut, che entrano a tutti gli effetti tra le fila dei partner Samsung all'interno della piattaforma Samsung Gaming Hub. Gli utenti di Smart TV e Smart Monitor Samsung avranno in questo modo accesso a oltre 3.000 giochi; i gamer di tutte le età potranno trovare facilmente contenuti e applicazioni adatti a loro, scegliendo tra i migliori partner di streaming di videogames del settore, quali Xbox, NVIDIA GeForce NOW, Amazon Luna e Utomik oltre 1.400 giochi con arcade classici retrò su Antstream Arcade, oltre 500 giochi premium per tutta la famiglia e titoli esclusivi su Blacknut.

Antstream Arcade è il più grande servizio di retrogaming su cloud al mondo che offre ai giocatori l'accesso a oltre 1.400 giochi classici e 500 mini-sfide. Gioca a giochi arcade classici come "Pac-Man", "Galaga", "Dig Dug" e "Double Dragon" attraverso la tua Smart TV o monitor tramite il Samsung Gaming Hub.

Antstream Arcade offre attualmente 12 mesi di accesso alla piattaforma per €12, a seconda della regione, uno sconto significativo per giocare all'ampio catalogo di giochi retrò della piattaforma.

"Antstream Arcade offre la migliore esperienza di streaming di videogiochi arcade retrò e siamo orgogliosi di allinearci con partner forti come Samsung Gaming Hub che possono aiutarci a raggiungere più giocatori", ha affermato Steve Cottam, CEO di Antstream Arcade. "Abbiamo sperimentato in prima persona l'entusiasmo che le persone provano giocando ai giochi della loro giovinezza e condividendo quei giochi con la nuova generazione di giocatori".

Blacknut è un servizio di streaming di videogiochi online che consente l'accesso immediato a centinaia di videogiochi. Con un abbonamento mensile, i gamer hanno a disposizione più di 500 titoli premium adatti a tutta la famiglia, cinque profili a cui possono accedere contemporaneamente e una libreria di giochi disponibile su tutti gli schermi.

Blacknut offre una vasta selezione di giochi per tutti i tipi di gamer, dal principiante al più esperto, in ogni parte del globo. Il catalogo include famosi successi come Metro Exodus e Overcooked 1 e 2, e offre in esclusiva agli utenti europei un'intera collezione di videogames Disney. Gli ultimi arrivati sul catalogo internazionale di maggio 2023 sono TT Isle of Man: Ride on the Edge 2 e Tour de France 2022, che offrono agli utenti Samsung la stessa esperienza immersiva di una gara in diretta televisiva.

Solo per i clienti Samsung, Blacknut - ora incluso nel Samsung Gaming Hub - offre ai nuovi utenti 15 giorni di prova gratuita per esplorare il catalogo e provare gli oltre 500 videogiochi premium in una rosa di TV Samsung 2021, 2022 e 2023.

"Blacknut è entusiasta della partnership con Samsung Gaming Hub e di poter introdurre il nostro catalogo su questa popolare piattaforma di streaming di videogiochi", ha dichiarato Nabil Laredj, Vice Presidente di Business Development & Licensing di Blacknut. "Con oltre 500 titoli e possibilità di scelta per tutti i gusti, siamo felici di poter offrire il cloud gaming a tutta la famiglia, in un modo assolutamente innovativo".

La libreria di Blacknut ha come obiettivo di accontentare tutti gli utenti, mettendo a disposizione un'ampia scelta di titoli, dai classici games AAA ai migliori indie, avventure narrative, giochi di strategia e la più vasta collezione di videogiochi di sport e racing.

Pensato e dotato di parental control opzionale, Blacknut offre un ampio catalogo anche per i gamer più giovani. Grazie a un profilo separato e protetto da pin, i giocatori junior possono scegliere fra tantissime opzioni, fra cui le grandi avventure di Outright Games, basate sui cartoni più amati dai bambini (Paw Patrol, Gigantosaurus e molto altro), per un divertimento che coinvolge tutta la famiglia.

Con uno dei più vasti accessi illimitati a contenuti di gioco per TV, gli utenti potranno sincronizzare fino a 4 controller Bluetooth per giocare uno contro l'altro in modalità cooperativa, party e contenuto multilocale: che gli utenti vogliano giocare insieme o da soli, su Blacknut ce n'è per tutti i gusti.

Antstream Arcade e Blacknut sono disponibili per i proprietari di una rosa di TV Samsung 2021, 2022 e 2023. Per i TV 2022 e i TV 2021 con software aggiornato in vendita in mercati in cui il Samsung Gaming Hub non è disponibile, gli utenti possono trovare le app dei partner di gaming Samsung nell'App Store del TV.

Per maggiori informazioni, potete visitare il portale Gaming Hub di Samsung.