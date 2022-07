Samsung Gaming Hub è in arrivo, con Xbox, GeForce NOW e Google Stadia

A poche settimane dall’annuncio dell’arrivo dell’app Xbox sulle TV Samsung, il colosso coreano ha annunciato che Samsung Gaming Hub è in fase di introduzione su tutta la gamma di smart TV Samsung del 2022.

Nella nuova piattaforma, gli utenti avranno la possibilità di offrire i migliori contenuti ed esperienze di gioco senza bisogno di hardware complementari o di effettuare i download. Al suo interno gli utenti troveranno i titoli dei cataloghi Xbox, NVIDIA GeForce Now e Google Stadia.

La compatibilità è garantita su tutti i modelli Neo QLED 8K, Neo QLED 4K, QLED e la serie Smart Monitor 2022.

“Samsung Gaming Hub coniuga la leadership di Samsung nella tecnologia in streaming con la sua esperienza nella creazione dell’hardware più all’avanguardia del settore, eliminando ogni ostacolo all’accesso, in modo che gli utenti possano immergersi facilmente nei videogiochi”, spiega Won-Jin Lee, Presidente e Responsabile del Team Service Business di Samsung Electronics. “Grazie a partnership sempre più estese nei principali servizi di gioco in streaming e ai consigli raccolti dagli esperti, i giocatori potranno facilmente navigare e scoprire la libreria di videogiochi con la più ampia scelta possibile, indipendentemente dalla piattaforma”.

Ulteriori dettagli sono disponibili direttamente nella pagina del Samsung Gaming Hub sul sito ufficiale di Samsung.