Samsung Gaming Hub: esploriamo la casa dei gamer sul QN90B!

La grande novità di Samsung per la gamma Samsung Neo QLED 2022 e più in generale per le Smart TV di quest'anno è stata senza dubbio l'integrazione del Gaming Hub, una vera e propria casa per i videogiocatori, che nasconde una lunga serie di funzionalità dedicate a questo mondo.

Nel nostro approfondimento testuale sulle funzionalità del Samsung Gaming Hub siamo andati a scoprirle in maniera dettagliata, ma nelle ultime settimane in redazione è arrivato uno splendido pannello della serie QN90B, che abbiamo avuto modo di provare proprio in virtù del suo pieno supporto alla nuova interfaccia dedicata ai videogiochi.

Dal cloud gaming ai pad, passando per le funzionalità relative alle console di nuova generazione come VRR, Freesync e Motion Xcelerator Turbo Pro, questa Smart TV rappresenta una delle migliori opzioni 4K con tecnologia Mini LED per godere appieno dell'esperienza Samsung nell'intrattenimento videoludico.

Nel nuovo video che troverete in apertura, il nostro Riccardo vi racconterà le principali novità e caratteristiche di questo ambiente dedicato al mondo del gaming, una vera e propria bacheca per il cloud gaming immediato, con il supporto nativo a Xbox Cloud Gaming e GeForce NOW, ma anche un alleato perfetto per PlayStation 5 e Xbox Series X grazie alla compatibilità con i segnali 4K/120Hz.