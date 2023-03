Samsung, la gamma di TV Neo QLED ed OLED 2023 arriva in Italia: prezzi e modelli

Samsung annuncia oggi l’arrivo in Italia dei nuovi TV Samsung Neo QLED ed OLED 2023, che sono disponibili in preordine da ieri sullo shop ufficiale del colosso coreano.

La qualità d’immagine sui Neo QLED è basata sul Processore Neural Quantum, che con il Quantum Mini LED garantisce al TV l’elaborazione a 14bit.

Di seguito i modelli, i polliciaggi ed i prezzi delle varie versioni:

QN900C 8K : 85”(€ 9.999) – 75”(€ 7.499) – 65”(€ 5.499)

: 85”(€ 9.999) – 75”(€ 7.499) – 65”(€ 5.499) QN800C 8K : 85”(€ 7.999) – 75”(€ 5.299) – 65”(€ 3.799)

: 85”(€ 7.999) – 75”(€ 5.299) – 65”(€ 3.799) QN90C 4K : 85”(€ 5.499) – 75”(€ 3.899) – 65”(€ 2.799) – 55”(€ 2.399) - 50″(€ 1.699) - 43″(€ 1.399)

: 85”(€ 5.499) – 75”(€ 3.899) – 65”(€ 2.799) – 55”(€ 2.399) - 50″(€ 1.699) - 43″(€ 1.399) QN85C 4K: 75”(€ 3.299) – 65”(€ 2.499) – 55”(€ 1.799)

Per quanto riguarda la gamma Samsung OLED 2023, invece, è disponibile nei formati da 55 e 65 pollici, e nel nuovo modello large da 77 pollici che però arriverà nei negozi solo nei prossimi mesi. In questo caso troviamo la tecnologia Quantum Dot sviluppata ad hoc per i Neo QLED Samsung, a cui si aggiunge il Processore Neural Quantum che permette di ottenere le caratteristiche peculiari della tecnologia OLED. Tutti i modelli vantano un refresh rate a 144Hz e tuttele funzioni smart di Samsung, incluso il Gaming Hub.

Di seguito i modelli:

S90C 4K: 65″(€ 3.199) – 55″(€ 2.399)

Nella fase di preordine, attiva fino al 9 Aprile, sarà possibile ordinare solo l’OLED S90C, mentre gli S95C ed S95B arriveranno più avanti nell’anno.