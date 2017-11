Samsung già al lavoro sul Galaxy Note 9, nome in codice "Crown"

Con il Galaxy Note 8 che si appresta a diventare uno degli smartphone più venduto della stagione natalizia, insieme all’iPhone X ed il Galaxy S8, Samsung guarda già oltre.

Secondo quanto affermato da alcuni giornali, il produttore coreano sarebbe già al lavoro sulla prossima generazione del proprio phablet, il Galaxy Note 9, che sarebbe noto internamente con il nome in codice “Crown”.

Il rapporto non svela alcun dettaglio sulla scheda tecnica e sulle specifiche tecniche, dal momento che è ancora prematuro parlarne, ma a quanto pare un primo prototipo potrebbe essere inviato alla società asiatica già nel corso del primo trimestre del prossimo anno.

Ovviamente ciò non vuol dire che il cellulare sarà presentato in anticipo: Samsung, infatti, come da protocollo dovrebbe svelare prima lo smartphone top di gamma (il Galaxy S9) e quindi il Note 9, che storicamente ha sempre visto la luce nel periodo estivo, con qualche mese di anticipo rispetto all’iPhone.