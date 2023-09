Samsung gioca d'anticipo: il lancio dei Galaxy S24 è più vicino di quanto crediate

Samsung a quanto pare intende giocare d’anticipo rispetto agli altri anni, e per tale ragione ha intenzione di anticipare la data di presentazione dei Galaxy S24. A confermarlo è il popolare ed affidabile leaker Ice Universe, secondo cui la data di lancio dei nuovi top di gamma sarebbe più vicina di quanto si possa pensare.

Nello specifico, in uno degli ultimi post Ice Universe afferma che i Galaxy S24 saranno presentati in via ufficiale durante un evento Unpacked in programma il prossimo 18 Gennaio 2024.

Qualora dovessero arrivare le conferme di rito, si tratterebbe di un cambio di paradigma importante, visto che l'ultimo anno in cui che Samsung ha annunciato i Galaxy S a Gennaio è stato il 2021, quando è stata introdotta la lineup Galaxy S21. All’epoca, le motivazioni che avevano spinto l’azienda a prendere una decisione di questo tipo erano da ricercare nel fatto che voleva continuare a mantenere alta la domanda durante la pandemia. Questa volta, probabilmente, a convincere Samsung ad anticipare il lancio degli S24 c’è il rapporto secondo cui Apple potrebbe diventare il primo produttore al mondo proprio a discapito della società coreana.

Negli ultimi giorni, intanto, sono emerse le prime indiscrezioni sul comparto fotografico del Samsung Galaxy S24 Ultra, che potrebbe deludere molti.