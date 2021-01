Samsung, grandi novità: GPU AMD per smartphone e niente caricatore in confezione?

Sono giorni di grande fermento per Samsung e per il mondo tech in generale, dato che si sta svolgendo l'edizione 2021 del CES (Consumer Electronics Show). In attesa della presentazione di Samsung Galaxy S21, che avverrà il 14 gennaio 2021, e in seguito al reveal dell'Exynos 2100, sono arrivate delle informazioni particolarmente importanti.

Infatti, nelle ultime ore stanno facendo il giro del Web due notizie interessanti. La prima è arrivata direttamente durante l'evento dedicato alla presentazione della succitata CPU Exynos. Infatti, stando anche a quanto riportato da SAMMobile, Inyup Kang, Presidente del System LSI Business di Samsung, ha confermato che i prossimi flagship dell'azienda sudcoreana monteranno una GPU custom AMD. Non è chiaro se Kang intenda che già Galaxy S21 disporrà di questa soluzione, ma la cosa appare molto improbabile. Probabilmente si fa riferimento a Galaxy Note 21, Galaxy Z Fold 3 o Galaxy S22: staremo a vedere. In ogni caso, si tratta sicuramente di una novità importante.

Per il resto, stando anche a quanto riportato da WinFuture, gli ultimi leak relativi alla gamma Samsung Galaxy S21 sembrano andare in un'unica direzione. Infatti, come potete vedere nell'immagine presente in calce alla notizia, a quanto pare nella confezione di vendita non ci sarebbero né caricabatterie né cuffie. Il render trapelato online fa infatti riferimento solamente a tre elementi: Quick Start Guide, cavo USB Type-C e pin per l'estrazione del vano SIM. Non ci resta che attendere qualche giorno per saperne di più.