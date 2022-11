Samsung ha grandi piani per il 2023: vuole vendere ben 270 milioni di smartphone

Nonostante l'ultima trimestrale di Samsung sia stata in rosso, con un calo del 26% dei profitti rispetto al 2021, pare che il colosso di Suwon abbia delle ottime aspettative per il prossimo ano fiscale. Nello specifico, Samsung vorrebbe vendere ben 270 milioni di smartphone nel 2023.

La cifra fa impressione soprattutto se ricordiamo l'attuale situazione economica, con un mercato smartphone in contrazione a causa della mancanza di materie prime, dell'incertezza geo-economica causata dalla guerra in Russia, dall'aumento del prezzo dell'energia e dall'inflazione galoppante in molti Paesi del mondo. Nonostante ciò, il risultato che Samsung si aspetta dal prossimo anno dovrebbe essere persino migliore di quello raggiunto nel 2022.

Se quest'anno le prospettive dell'azienda parlano di 260 milioni di unità piazzate a livello globale, per il 2023 il colosso coreano si aspetta di vendere 10 milioni di smartphone in più, arrivando a ben 270 milioni di telefoni venduti. Un dato tutto sommato positivo, anche se le cifre-record raggiunte nel 2017, con 320 milioni di unità messe in vendita, non sono neanche lontanamente avvicinabili: anzi, sono ormai cinque anni che Samsung non riesce a raggiungere i 300 milioni di smartphone venduti all'anno.

Nel 2023, comunque, cambierà anche la strategia di vendita del colosso di Suwon: al posto di tentare di piazzare quanti più smartphone possibili puntando sui dispositivi a basso prezzo, l'azienda desidera "difendere i profitti" aumentando la proporzione di prodotti Premium venduti. In particolar modo, Samsung vorrebbe concentrarsi sul settore dei pieghevoli.

Una mossa logica, specie se consideriamo il successo di Samsung nel mercato foldable, nel quale l'azienda regna praticamente incontrastata: la compagnia si aspetta dunque un aumento delle vendite di questi ultimi dell'80% annuo tra il 2023 e il 2024. Un dato impressionante, che spiega perché Samsung conta di vendere 60 milioni di device delle serie Galaxy S e Z e 210 milioni di telefoni della linea Galaxy A nei prossimi 12 mesi.