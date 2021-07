Samsung ha grandi programmi per agosto 2021: tutti i dispositivi che lancerà sul mercato

Samsung a quanto pare ha tante carte da giocare nel mese di agosto 2021, periodo in cui con ogni probabilità terrà un nuovo evento Galaxy Unpacked durante il quale rivelerà ben quattro nuovi prodotti, di cui due smartphone pieghevoli di nuova generazione. Ma vediamo tutti i dettagli noti fino a oggi.

Un rapporto pubblicato recentemente da MySmartPrice e un’indiscrezione diffusa dal tipster FrontTron tramite Twitter hanno affermato che il colosso sudcoreano in data 11 agosto 2021 dovrebbe tenere proprio l’evento Unpacked in questione, occasione in cui verranno svelati i foldable Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Z Flip 3, dei quali sono apparsi in rete i design definitivi, ma a quanto pare anche lo smartwatch Galaxy Watch 4 e i nuovi auricolari True Wireless Galaxy Buds 3. Insomma, c’è veramente tanta carne al fuoco!

Ma non è finita qui! MySmartPrice ha infatti riportato in esclusiva qualche dettaglio in più riguardo le caratteristiche tecniche e i prezzi di Galaxy Watch 4 e Galaxy Buds 2: l’orologio smart di casa Samsung dovrebbe giungere in due varianti da 40 e 44 millimetri, dal rispettivo costo di 360 e 390 Euro circa. Galaxy Buds 2, invece, dovrebbe approdare nei negozi al prezzo di listino di 180-200 Euro.

Per quanto concerne Galaxy Z Fold 3, invece, si parla di un lancio iniziale negli Stati Uniti e nel Regno Unito in data 27 agosto 2021, seguito poi da un’espansione nel resto del mercato internazionale. Inoltre, si vocifera la presenza di una fotocamera punch-hole nel display esterno e un design a due tonalità, mentre per il display principale si fa sempre più largo l’idea della fotocamera in-display. Ovviamente si tratta di una serie di indiscrezioni da prendere con le pinze, ma se il lancio dovesse essere così “vicino” allora dovremmo prepararci a vedere sempre più immagini, teaser e rumor apparire in rete.

Ci sono invece brutte notizie per chi desiderava il foldable economico Galaxy Z Flip Lite, dato che a quanto pare è stato cancellato a causa della crisi dei chip.