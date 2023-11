Samsung nei guai: il Presidente Jay Y. Lee a processo, rischia cinque anni di prigione

Lo scorso anno, Jay Y. Lee era tornato al vertice di Samsung dopo 24 mesi di carcere. L'executive della compagnia di Seoul, però, è recentemente finito in nuovi guai legali, e nelle ultime ore ha dovuto testimoniare nel processo contro la maxi-fusione di Samsung e Cheil Industries che si è verificata nel 2015, per una cifra complessiva di otto miliardi di Dollari.

Come spiega Reuters, il processo è di vitale importanza per Samsung: qualora fossero accertate delle irregolarità nella condotta della compagnia, quest'ultima potrebbe andare incontro a multe davvero salatissime, mentre Jay Y. Lee rischierebbe fino a cinque anni di prigione per i reati che gli vengono contestati, come quello di frode e quello di manipolazione della azioni del colosso di Suwon.

La sentenza finale è fissata al 26 gennaio, ma l'ultima udienza del processo si è tenuta venerdì 17 novembre. Tra gli ultimi testimoni a presentarsi di fronte ai giudici c'è stato proprio Jay Y. Lee, che ha negato tutte le accuse, spiegando di non aver commesso alcun illecito durante la sua gestione della compagnia, che è durata dal 2009 al 2017, e poi ancora da metà 2022 fino ad oggi.

Durante il processo, invece, gli avvocati dell'accusa hanno contestato a Jay Y. Lee e ad altri dirigenti del colosso di Suwon la violazione del Capital Markets Act della Corea del Sud: gli executive dell'azienda avrebbero infatti manipolato il valore azionario di Samsung per rendere possibile una fusione l'azienda e Cheil Industries, in modo da centralizzare ulteriormente il mercato hi-tech coreano nelle mani del colosso di Suwon.

Al momento, Jay Y. Lee rischia cinque anni di prigione, se le accuse che gli vengono mosse dovessero essere confermati dai giudici di Seoul. Secondo l'accusa, "Jay Y. Lee ha danneggiato le basi del mercato finanziario per rendere più semplice la sua successione come leader di Samsung. Ha abusato dell'autorità che gli è stata fornita dalla compagnia e dagli azionisti, nonché della differenza informativa tra dirigenti e investitori, per il proprio benessere personale e per quello degli altri dirigenti della compagnia".

Al contrario, Lee ha respinto al mittente tutte le accuse: "non ho mai avuto in mente il mio interesse personale durante la fusione con Cheil Industries", ha dichiarato il dirigente, che ha concluso spiegando che "non mi è mai passato per la mente di danneggiare altri investitori per accrescere le mie quote nell'azienda. Io e gli altri accusati siamo sempre stati convinti che la fusione avrebbe aiutato entrambe le aziende. Credevo che le modalità che abbiamo utilizzato avrebbero risposto alle richieste sociali di una governance più trasparente e semplificata".