I Galaxy S22 hanno un limitatore di prestazioni? Secondo Samsung si tratta di un bug

Nonostante le vendite record di Samsung Galaxy S22, molti fan del colosso coreano hanno iniziato a criticare l'azienda negli ultimi giorni a causa di un problema riscontrato sui suoi nuovi device top di gamma: a quanto pare, infatti, alcuni utenti hanno scoperto che Samsung limita le performance dei suoi smartphone.

La notizia è emersa un paio di giorni fa in Corea del Sud, quando il Maeil Business Newspaper ha spiegato che diversi utenti sono rimasti scontenti dalla feature Samsung Game Optimizing Service, o GOS, che teoricamente ha il compito di ottimizzare le performance dei giochi su smartphone, riducendo la qualità visiva per evitare il surriscaldamento dell'hardware.

A quanto pare, però, è stato scoperto che GOS limita tutte le app, e non solo i videogiochi, creando seri problemi ad alcuni utenti che hanno comprato un nuovo Samsung Galaxy S22 negli ultimi giorni. In particolare, il problema non risiederebbe nei nuovi smartphone in sé, ma nell'aggiornamento della Custom ROM One UI alla sua quarta iterazione, che rende più difficile che in passato disabilitare GOS. Secondo Samsung, infatti, la feature è stata implementata per garantire la sicurezza degli utenti, perciò è altamente sconsigliato disattivarla.

GOS funziona abbassando le performance della GPU e la risoluzione dello schermo: la decisione di Samsung di implementarlo sui videogiochi ha comprensibilmente fatto infuriare i videogiocatori da smartphone che pensavano di comprare (o che hanno già comprato) un Samsung Galaxy S22. Tuttavia, a peggiorare le cose è stata la scoperta che, oltre ai giochi, GOS limita le performance di 10.000 altre app, come YouTube, Microsoft Office, LinkedIn, Zoom e diverse altre particolarmente utilizzate in Corea, come Strava, Vanced e FoodPanda.

Il funzionamento di GOS è stato scoperto dall'utente Garyeon Han, che ne ha parlato su Twitter, spiegando che esso non impatta i benchmark di GeekBench e di 3DMark, in modo che i valori del benchmarking dei Samsung Galaxy S22 rimangano elevati a prescindere dal limitatore.

Samsung ha spiegato che quello di GOS è un malfunzionamento dovuto a un bug, poiché l'app dovrebbe entrare in funzione solo quando viene lanciato un videogioco. Il colosso coreano, dunque, ha dichiarato di aver iniziato a investigare il problema, che potrebbe essere risolto a breve. Intanto, anche la ricarica rapida di Samsung Galaxy S22 sembra aver deluso i fan dell'azienda.