Samsung guarda alla Festa del Papà: le idee regalo per i papà più tech

Dopo aver parlato delle offerte Honor per la Festa del Papà, ci spostiamo sul listino Samsung che in vista del 19 Marzo 2022 propone una serie di idee per i papà più tech. Vediamo di cosa si tratta.

Per la casa, si parte con il Samsung Jet Bot Ai+, vale a dire l'unico aspirapolvere dotato di processore Intel ed intelligenza artificiale in grado di mappare ogni stanza grazie al sensore LiDAR. Il prezzo proposto è di 1.499 Euro.

Se invece guardate ai TV, una buona idea può essere rappresentata dal The Frame, il televisore che prende le sembianze di un quadro grazie agli stili e che si può abbinare a qualsiasi ambiente al costo di partenza di 999 Euro.

Ovviamente, tra gli smartphone vengono citati i nuovi Samsung Galaxy S22, S22+ ed Ultra, che hanno prezzi di partenza rispettivamente di 879, 1079 e 1279 Euro.

Infine, viene citato lo Smart Monitor M7, che con la sua configurazione da 43 pollici è in grado di massimizzare la produttività per migliorare l'intrattenimento. Il display è 4K Ultra HD e può passare da una funzione all'altra senza interruzioni. E' dotato anche di altoparlanti e della funzione HDR10 che ottimizza ogni dettaglio dei contenuti in 4K. Il prezzo consigliato al pubblico è di 609 Euro.

Insomma, ce n'è davvero per tutte le salse.