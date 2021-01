Samsung guarda alla sostenibilità: nuovi imballaggi ed telecomando TV ad energia solare

In occasione del keynote Samsung di questo pomeriggio, la società coreana ha svelato la nuova strategia “Going Green”, attraverso cui mira a migliorare la sostenibilità ambientale dei propri prodotti.

Innanzitutto, Samsung ha annunciato un miglioramento dell’efficienza energetica dei propri prodotti e si è impegnata a ridurre la sua impronta di carbonio complessiva nella produzione dei TV, anche attraverso l’utilizzo di più materiali riciclati su tutta la lineup.

Novità anche per gli imballaggi, che saranno sostenibili. Samsung espanderà il pluripremiato design “Eco Packaging” a tutti i nuovi TV in arrivo nel 2021 e che presumibilmente vedremo nel corso dell’evento. La compagnia asiatica riduceva al mimino il testo e le stampe sull’imballaggio, eliminando l’inchiostro a base di olio e riducendo gli sprechi.

Ma non è tutto però, perchè nel 2021 i televisori Samsung arriveranno con un telecomando ad energia solare che può essere caricato utilizzando l’illuminazione interna, esterna o tramite USB. In questo modo si elimineranno i rifiuti generati da 99 milioni di batterie AAA.

Importante anche la parte relativa all’accessibilità: Samsung mira a rendere accessibili i contenuti TV ad ipovedenti, non vedenti e non udenti. La lineup di TV includerà funzioni come lo spostamento dei sottotitoli, lo zoom della lingua dei segni e l’audio multiuscita.