Samsung, l'IA arriva a casa: tutti gli elettrodomestici del 2024 avranno una NPU dedicata

Dopo il lancio dei nuovi elettrodomestici smart di Samsung durante l'IFA di Berlino, arriva oggi un leak veramente interessante sulla lineup 2024 di prodotti per la casa del colosso coreano. A partire dal prossimo anno, infatti, pare che Samsung punterà tutto sull'IA anche nel settore della smart home.

Secondo un report di DigiTimes, infatti, il colosso di Suwon avrebbe dei piani per "dotare tutti i suoi elettrodomestici per la casa di una Neural Processing Unit (NPU) a partire dal 2024". In altre parole, le lavatrici, le lavastoviglie, i frigoriferi, le TV e le scope elettriche di Samsung in arrivo dal prossimo anno potrebbero avere un chip esclusivamente dedicato all'IA.

In effetti, il lancio dell'app Samsung Food, che utilizza l'IA per le ricette e i piani alimentari, lasciava già presagire che Samsung avrebbe implementato l'Intelligenza Artificiale anche nei suoi prodotti per la casa, laddove possibile. Ovviamente, le prospettive in tal senso sono enormi, e partono dalla capacità degli elettrodomestici di adattarsi in autonomia alle routine e agli stili di vita delle persone che li possiedono.

In generale, comunque, DigiTimes spiega che la divisione Home Appliances di Samsung sarebbe duramente al lavoro su dei chipset di nuova generazione per gli elettrodomestici. L'obiettivo dell'azienda sarebbe quello di ridurre nettamente i consumi di questi ultimi pur garantendo una tecnologia "always-on" gestita dall'IA, in modo da fornire assistenza in ogni momento agli utenti.

Inoltre, utilizzando le nuove NPU Samsung potrà svolgere on-device tante procedure che finora hanno richiesto l'utilizzo di una connessione internet: tra di esse, per esempio, abbiamo il riconoscimento vocale, il riconoscimento di volti e gesture e il supporto per l'assistente vocale del colosso coreano, Bixby.