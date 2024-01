Samsung, l'IA è ovunque: anche nel frigorifero e nella lavasciuga

In occasione della conferenza tenuta al CES 2024 di Las Vegas, Samsung ha svelato la propria visione “AI per tutti”, che come suggerisce il nome mira a portare l’intelligenza artificiale su tutti i propri prodotti allo scopo di migliorare la vita delle persone.

Ad essere interessata da questa visione c’è anche la cucina e gli elettrodomestici. Sempre nel corso della conferenza in corso nella città del Nevada, il colosso coreano ha anche presentato il frigorifero BeSpoke AI Family Hub con quattro porte, che integra uno schermo da 32 pollici e dispone dell’AI Vision Inside che utilizza una camera interna per riconoscere 33 alimenti e suggerire le ricette. Gli utenti avranno anche la possibilità di impostare “utilizzo per data” sullo schermo per ricevere delle notifiche quando la data di scadenza dell’alimento si avvicina. Questa nuove funzioni d’intelligenza artificiale aiutano ad adottare uno stile di vita più responsabile dal punto di vista ambientale.

L’IA arriva però anche sulla gamma di piani ad induzione Anyplace: le ricette salvate su Samsung Food infatti potranno essere inviate allo schermo da 7 pollici del piano cottura per visualizzarle mentre si cucina.

Come dicevamo poco sopra, l’IA si estende anche alla nuova lavasciuga Bespoke AI dotata di AI Hub, un display LCD da 7 pollici che fa da centro di controllo per la gestione del bucato, in modo tale da garantire un’esperienza di lavaggio ed asciugatura semplice ed intuitiva. BeSpoke AI è anche in grado di personalizzare il lavaggio e l’asciugatura ricordando le abitudini dell’utente ed utilizzando l’apprendimento automatico per suggerire i cicli e le impostazioni preferite.

Con il nuovo robot BeSpoke Jet Bot Combo invece l’intelligenza artificiale viene utilizzata per offrire un’esperienza di pulizia più comoda ed efficace, anche attraverso l’AI Object Recognition che è in grado di distinguere un numero maggiore di oggetti per rilevare macchie e spazi.