Samsung e IBM inventano un design di transistor che abbatte la frontiera dei chip a 1 nm

Il mondo dei chip è sempre in rapidissimo movimento. Poche settimane fa, per esempio, TSMC ha iniziato la produzione di chip a 3 nm, che potrebbero essere utilizzati già dal prossimo anno sui device per consumatori, primo tra tutti iPhone 14. Lo scorso maggio, però, IBM ha annunciato dei chip da 2 nm, i primi di questo tipo mai prodotti.

L'azienda, infatti, sarebbe riuscita a produrre i primi chip a 2 nm al mondo, che potrebbero entrare in produzione di massa nei prossimi anni. Intanto, però, sempre IBM, insieme a Samsung, ha annunciato dei nuovi transistor che potrebbero aprire le porte ai chip con processo produttivo a meno di 1 nm.

IBM e Samsung hanno annunciato, durante la conferenza IEDM di San Francisco, un nuovo design che permette lo stacking verticale di transistor sui chip: al contrario, nei processori e SoC attualmente sul mercato, i transistor sono appoggiati su una superficie piatta in silicio, che trasmette la corrente da un lato all'altro. La tecnologia brevettata dai due colossi dell'informatica, chiamata Vertical Transport Field Effect Transistor (VTFET), invece, permette di impilare perpendicolarmente i transistor, facendo scorrere la corrente verticalmente tra di essi.

Secondo IBM e Samsung, questo design ha due vantaggi principali. Il primo è quello di permettere ai produttori di superare le attuali limitazioni alle performance e alla miniaturizzazione, estendendo la legge di Moore ai chip con tecnologia al di sotto del nanometro. Il secondo è quello di garantire una riduzione verticale dell'energia sprecata, permettendo non solo performance migliori, ma anche un risparmio energetico senza precedenti.

La tecnologia VTFET, infatti, dovrebbe garantire processori il doppio più veloci di quelli sul mercato e capaci di utilizzare fino all'85% in meno di energia. Secondo le stime di IBM e Samsung, questo sistema produttivo potrebbe dare origine a smartphone con batterie che durano una settimana prima di dover essere ricaricate, oppure potrebbe rendere molto più vantaggiosi quei settori dove le componenti elettroniche richiedono un elevato consumo di energia elettrica, come il mining di criptovalute.