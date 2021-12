Samsung e IBM al lavoro su batteria rivoluzionaria: fino a una settimana con una carica

Il mercato delle batterie potrebbe vedere tante novità interessanti approdare nel corso del 2022: oltre alla nuova batteria Xiaomi più piccola ma più capiente, infatti, c’è una tecnologia inedita in fase di lavorazione da parte di Samsung e IBM, in grado di garantire una settimana di autonomia con una singola carica completa.

Come riportato da PhoneArena, i due giganti della tecnologia starebbero lavorando in maniera congiunta su una nuova architettura di chip in grado di ridurre il consumo di energia fino all’85%, almeno teoricamente parlando. La soluzione di cui stiamo parlando si chiama Vertical-Transport Nanosheet Field Effect Transistor, o VTFET, non altro che una evoluzione importante dell’attuale design finFET.

Senza scendere troppo nei dettagli tecnici, è sufficiente sapere che mentre quest’ultimo dispone i transistor all’interno dei chip su una superficie piatta, il design VTFET espande il tutto anche in direzione verticale aggirando i limiti del modello finFET per offrire dimensioni e superficie di contatto migliori.

In questo modo, le batterie possono essere ottimizzate in due modi ben distinti: da una parte si punta all’efficienza, producendo prestazioni alla pari di quelle attuali ma con un aumento dell’autonomia fino all’85%; dall’altra, invece, si può aumentare la prestazione del chip anche del 100% mantenendo però la stessa autonomia attuale.

A beneficiare maggiormente di questa nuova tecnologia sarebbe certamente il settore Internet of Things, in quanto permetterebbe a dispositivi particolarmente piccoli di funzionare per mesi. Non è da escludere, però, un utilizzo anche su smartphone e altri prodotti dell’elettronica di consumo. Sebbene si tratti soltanto di studi interni ai laboratori, dunque di un espediente tecnico distante dal rilascio effettivo sul mercato, le premesse restano ottime.

Ma ci sono anche altre novità firmate Samsung in arrivo! Per esempio, la società sudcoreana ha prodotto le prime memorie GDDR6 a 24 Gbps.