Samsung all'IFA 2023: ecco come il 6G cambierà il mondo Tech

Al netto degli annunci di Samsung all'IFA 2023 di Berlino, il noto brand ha fatto riferimento anche al futuro del mondo Tech durante la sua presentazione, dal 6G all'intelligenza artificiale, arrivando alla realtà aumentata/virtuale/mista.

Come riportato anche da PhoneArena, uno spazio importante è stato dato in particolare alla spiegazione delle possibilità che verranno introdotte dal 6G, confrontando il potenziale di quest'ultimo con le grandi novità degli ultimi anni in ambito di tecnologia (ovvero, per l'appunto, IA e XR, ovvero realtà aumentata, virtuale e mista).

Non si tratta solamente di un passo in avanti in termini di velocità rispetto all'attuale 5G, ma secondo quanto indicato da Samsung l'avvento del nuovo standard porterà con sé ottimizzazioni non di poco conto anche in termini di latenza, stabilità e affidabilità della connessione. Uno dei salti generazionali a cui potreste non aver pensato più di tanto è però il numero di dispositivi supportati per chilometro quadrato.

Se infatti l'attuale 5G può arrivare fino a 10/11 dispositivi, mediante il 6G si arriverà a circa 107 dispositivi in contemporanea. "Faremo grandi progressi in tutto, dall'assistenza sanitaria all'intrattenimento fino al lavoro da remoto", ha affermato Benjamin Braun, Chief Marketing Officer di Samsung Europe. Certo: per il momento questi dettagli rimangono sulla carta, visto che, come ci ha ricordato anche il 5G, bisognerà poi vedere all'atto pratico quali saranno i reali benefici.

C'è però ancora tempo: le previsioni di Samsung fanno riferimento a un arrivo del 6G a livello commerciale entro la fine del 2030. Ci sarà insomma sicuramente modo di tornare sulla questione in modo più approfondito.